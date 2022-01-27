В Кузбассе торговцев «шоколадными монетами» отправили в колонию на длительный срок

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Тяжинском районе мужчина и женщина приговорены к длительному лишению свободы за торговлю наркотическими «шоколадными монетами». Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков задержали пару в марте 2020 года после того, как получили информации о причастности молодых людей к распространению наркотиков. 25-летняя женщина была поймана с поличным после передачи покупателю дозы «шоколада», прикрепленной к монете. В подъезде дома, где жила пара, сотрудники полиции обнаружили тайник с более 8 граммами наркотика. Задержанные стали фигурантами уголовного дела, на время следствия их заключили под стражу.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Следователи выяснили, что 31-летний мужчина купил в Красноярском крае синтетический наркотик «шоколад». Часть его он использовал, а остальное решил продать, для чего привлек свою подругу. Наркотик он прикреплял к монетам и делал тайники на территории Тяжинского округа.

Суд признал обоих фигурантов виновными. Женщине назначено 10 лет колонии общего режима, мужчине - 12 лет 10 месяцев колонии строгого режима.