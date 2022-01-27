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Происшествия27 января 2022 2:08

В Кузбассе будут судить мужчину, который убил пожилую соседку молотком

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

29-летний новокузнечанин предстанет перед судом за убийство 81-летней соседки, а также ряда других преступлений, среди которых кража и разбой. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина по просьбе соседки пришел к ней в комнату, чтобы помочь по хозяйству. При этом раньше этот молодой человек уже воровал вещи у женщины, в суде на тот момент рассматривалось соответствующе уголовное дело. Мужчина решил, что у пенсионерки есть деньги и ударил женщину несколько раз молоком по голове, а затем нанес ножевые ранения. Пенсионерка скончалась на месте, а новокузнечанин забрал 36 тысяч рублей, закрыл двери комнаты на ключ и ушел. Через несколько дней родственники обнаружили тело погибшей. Они вызывали сотрудников полиции, которые установили, что к преступлению причастен сосед.

После задержания следователи выяснили, что мужчина совершил несколько других преступлений. Он украл телефон у бывшей сожительницы, а также обворовал отца.

- Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас дело передано в суд.

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