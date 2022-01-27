Глава Кемерова поблагодарил горожан, которые делают уютными и красивыми свои подъезды

Фото: Инстаграм Илья Середюк
За месяц в Кемерове отремонтировано 30 подъездов многоквартирных домов, работы ведутся одновременно по десяткам адресов. Об этом сообщил мэр Илья Середюк.
Он рассказал, что в городе идет планомерная работа по ремонту подъездов. Всего в Кемерове 9 323 подъезда (в 2 806 многоквартирных домах), из них 1800 не обновлялись более пяти лет, либо нуждаются в ремонте по другим причинам.
В 2022 году планируется привести в порядок 915 подъездов.
- Ремонт выполняется за счет жителей, - подчеркнул Илья Середюк.
Он также поблагодарил кемеровчан, которые делают свои подъезды красивыми, уютными, поддерживают чистоту.
В комментариях жители поинтересовались, почему подъезды ремонтируют на деньги жителей?
- Подъезд-общедолевая собственность жильцов, - ответил мэр.