Глава Кемерова поблагодарил горожан, которые делают уютными и красивыми свои подъезды

Фото: Инстаграм Илья Середюк

За месяц в Кемерове отремонтировано 30 подъездов многоквартирных домов, работы ведутся одновременно по десяткам адресов. Об этом сообщил мэр Илья Середюк.

Он рассказал, что в городе идет планомерная работа по ремонту подъездов. Всего в Кемерове 9 323 подъезда (в 2 806 многоквартирных домах), из них 1800 не обновлялись более пяти лет, либо нуждаются в ремонте по другим причинам.

В 2022 году планируется привести в порядок 915 подъездов.

- Ремонт выполняется за счет жителей, - подчеркнул Илья Середюк.

Он также поблагодарил кемеровчан, которые делают свои подъезды красивыми, уютными, поддерживают чистоту.

В комментариях жители поинтересовались, почему подъезды ремонтируют на деньги жителей?

- Подъезд-общедолевая собственность жильцов, - ответил мэр.