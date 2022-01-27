В Кузбассе выявили 435 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 435 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались семь пациентов с коронавирусом.

У всех семерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 243 пациента.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 92 917 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 84 751 выздоровели, 1 871 скончались, 19 832 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.