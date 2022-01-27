Правительство РФ выделило Кузбассу более 80 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбасс дополнительно поступит более 80 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Из резервного фонда для помощи регионам выделено свыше 20 миллиардов рублей. В Кузбасс должны поступить 80,2 миллиона. Деньги будут направлены на приобретение лекарств для лечения пациентов с COVID-19, находящихся в больницах, а также для людей, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.

В списке закупок четыре препарата: молнупиравир, тиксагевимаб+цилгавимаб, сотровимаб и ремдесивир.

- Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, - сказано в пояснительной записке.