В Кемерове 29 человек тушили пожар в подъезде многоквартирного дома. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове накануне случился пожар в многоквартирном доме на проспекте Ленина. В ГУ МЧС по Кузбассу сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 20.46.

В ведомстве отметили, что дым шел из окон подъезда на момент прибытия первого подразделения. Самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей 20 человек. С четвертого этажа пожарные вывели на свежий воздух двух человек.

В результате пожара в подъезде со второго по пятый этаж обгорели электрощитовые, в том числе 16 приборов учета, а также 15 погонных метров электрокабеля. Полностью возгорание ликвидировали в 21.13. На месте работали 29 человек и восемь единиц техники. Предварительной причиной происшествия стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.