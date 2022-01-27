Умер известный кузбасский организатор детского туризма Михаил Шевалье

Фото: инстаграм "В дорогу с Михаилом Шевалье"

Скончался Михаил Шевалье, развивавший много десятилетий детский туризм в Поднебесных Зубьях. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Союза журналистов Кузбасса Валерий Качин.

Причина смерти не сообщается. Однако месяц назад на своей странице во «ВКонтакте» Михаил Шевалье рассказал, что у него обнаружена четвертая стадия рака поджелудочной железы.

- Любой, кто бывал на Поднебесных Зубьях, знаком с ним. Этот удивительный человек только на энтузиазме и вере в любимое дело построил империю детского туризма. Импульсивный, эксцентричный, правдоруб, он был искренне предан и своему делу, и друзьям, - написал Валерий Качин.

По его словам, все построенные за долгие годы приюты-туристические домики Шевалье передал государству.

Правление Союза журналистов Кузбасса выразило соболезнования родным и близким Михаила Шевалье.