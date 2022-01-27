Спортсменка из Кузбасса завоевала золото чемпионата Европы по биатлону. Фото: АПК.

Российская биатлонистка Евгения Буртасова из Гурьевска завоевала золотую медаль чемпионата Европы, который проходит с 26 по 30 января в Германии. Кузбасская спортсменка победила в индивидуальной гонке на 15 км. Сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Евгения Буртасова не допустила ни одного промаха в стрельбе и завершила дистанцию с результатом 44:22.9.

По итогам трех индивидуальных гонок кузбасская спортсменка набрала 154 балла, которых хватило для завоевания «Малого хрустального глобуса» в данном зачете.