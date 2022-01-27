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Происшествия27 января 2022 8:25

В Кузбассе женщина убила сожителя, который не пускал ее к соседям

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Осинников признана виновной в убийстве своего гражданского мужа. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

36-летняя женщина была нетрезва и собиралась пойти к соседям, чтобы продолжить выпивать. Ее 59-летнему гражданскому мужу эта идея не понравилась, и они поссорились. Мужчина - он был трезв - начал избивать подругу. Она, защищаясь, схватила со стола нож и ударила сожителя в грудь. Мужчина скончался на месте.

Женщина признала свою вину, со следствием сотрудничала.

Суд признал жительницу Осинников виновной в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Горожанке назначили год исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% дохода.

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