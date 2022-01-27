Госавтоинспекция Кузбасса попросила автомобилистов пересесть на общественный транспорт из-за морозов

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Завтра, 28 января, в Кузбассе ожидается похолодание до -30... -33 градусов, дымка, туманы. В связи с этим Госавтоинспекция Кузбасса рекомендовала водителям отказаться от личных автомобилей и воспользоваться услугами общественного транспорта, а также сервисами по доставки товаров.

В случае, если сесть за руль все-таки пришлось, особенно, если необходимо ехать в другой город, с собой следует взять дополнительную теплую одежду и горячие напитки, заряженный мобильник. Также нужно проверить работу систем, отвечающих за обогрев салона и работу двигателя, обратить внимание на соответствие погодным условиям топлива и технических жидкостей.

В ГИБДД подчеркнули, что сложные погодные условия увеличивают риск возникновений аварий. Это связано с тем, что в морозные дни из-за тумана и клубов пара от автомобилей значительно снижается видимость на дорогах.

- При управлении транспортом следует двигаться с максимально низкой скоростью. Дистанция, а также боковой интервал между автомобилями, напротив, должны быть увеличены. Также необходимо заранее снижать скорость движения проезжая мимо остановок общественного транспорта и при подъезде к пешеходным переходам, - рассказали в ведомстве.

Пешеходам напомнили, что переходить дорогу нужно с максимальной осторожностью, особенно в районах автобусных остановок. Перед выходом на проезжую часть лучше снимать капюшоны, так как они мешают полному обзору дороги.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД по Кемеровской области по телефону в Кемерово 8 (3842) 718-518 или к любому инспектору ГИБДД находящемуся в поле зрения.