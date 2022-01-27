Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-20°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 10:09

У главы кузбасского города умерли сразу два заместителя

Сергей БАБАНАКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

В кузбасском городе Белово в течение короткого времени умерли два руководителя районов города - заместители мэра Алексея Курносова.

В четверг, 27 января, администрация и горожане простились с 58-летним начальником территориального управления поселка Инской Сергеем Карасевым. Глава поселка на Беловском море, где регулярно проводятся федеральные соревнования по триатлону, скончался во вторник, 25 января, совершенно внезапно для подчиненных, не жалуясь ранее на недомогание. Предполагается, что у него произошел сердечный приступ.

А 7 января также скоропостижно умер 55-летний начальник территориального управления Центрального района города Белово Игорь Старченко. У него был диагностирован коронавирус.