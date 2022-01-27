У главы кузбасского города умерли сразу два заместителя

В кузбасском городе Белово в течение короткого времени умерли два руководителя районов города - заместители мэра Алексея Курносова.

В четверг, 27 января, администрация и горожане простились с 58-летним начальником территориального управления поселка Инской Сергеем Карасевым. Глава поселка на Беловском море, где регулярно проводятся федеральные соревнования по триатлону, скончался во вторник, 25 января, совершенно внезапно для подчиненных, не жалуясь ранее на недомогание. Предполагается, что у него произошел сердечный приступ.

А 7 января также скоропостижно умер 55-летний начальник территориального управления Центрального района города Белово Игорь Старченко. У него был диагностирован коронавирус.