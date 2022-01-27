Клиенты Tele2 из Кузбасса выбрали для новогоднего отдыха Турцию и Египет

Фото: Tele2.

Мобильный оператор Tele2 выяснил, в каких странах клиенты компании отдыхали на новогодних каникулах. С 1 по 9 января 2022 года количество абонентов Tele2 из Кемеровской области, которые ездили за границу, увеличилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самыми популярными направлениями стали Турция и Египет.

В поездках по миру клиенты Tele2 из Кузбасса потратили на 13% больше интернет-трафика, чем годом ранее. Еще сильнее вырос спрос на голосовую связь – абоненты проговорили в роуминге в два раза больше, чем за новогодние каникулы 2021 года.

Tele2 предлагает клиентам выгодные условия роуминга. Абоненты могут не ограничивать себя в общении на отдыхе, потому что при звонках на номера Tele2 России минуты расходуются из пакета, включенного в тариф. Такие условия действуют на тарифах «Мой онлайн+» и «Премиум» в Турции, Австрии, Чехии, Греции, Болгарии, Хорватии, Черногории, на Кипре и еще в 11 странах.