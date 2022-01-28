Ростехнадзор приостановил горные работы на шахте «Анжерская-Южная»

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Сибирское управление Ростехнадзора приостановило ведение горных работ в шахте ООО «УК Анжерская-Южная», где накануне произошел сбой системы вентиляции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

26 января на шахте остановился один из двух вентиляторов главного проветривания. На момент происшествия в шахте находилось 90 человек. Все горняки самостоятельно вышли на поверхность. Второй вентилятор, установленный на промышленной площадке Грузолюдского ствола, работал в штатном режиме.

Специалисты Ростехнадзора, прибывшие на место ЧП, установили причину остановки вентилятора. После разгрузки угля на промплощадке шахты водитель автосамосвала не опустил кузов и при движении повредил воздушную линию электропередач 6кВ, в результате чего было нарушено энергоснабжение промплощадки Южных наклонных стволов шахты. Это привело к отключению одного из вентиляторов главного проветривания, котельной установки и противопожарной насосной станции.

Ростехнадзор временно запретил подготовительные и очистные работы на шахте. Был составлен административный протокол, материалы дела переданы в Кемеровский районный суд.