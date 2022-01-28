В Новокузнецке объявили набор волонтеров для помощи медикам из-за ситуации с коронавирусом

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил набор волонтеров для помощи медикам из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Соответствующее сообщение было опубликовано в Instagram градоначальника.

Фото: инстаграм Сергей Кузнецов

Он отметил, что в прошлом году врачи уже обращались за помощью к горожанам в организации доставки лекарств. Сейчас из-за серьезного роста заболеваемости по COVID-19 медикам вновь требуется поддержка.

Нужны автоволонтеры, которые смогут разводить медикаменты для горожан, болеющих коронавирусом. Отмечается, что работать можно в любом районе города в свободное время. Главное - желание помогать. Информацию можно уточнить по телефону: 8-903-942-60-00.

Также нужны обычные волонтеры для доставки лекарств и для работы в колл-центрах поликлиник города. Более подробно расскажут по телефону 77-62-34.

- Все волонтеры будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, - сказал мэр.