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Общество28 января 2022 1:45

«Это не Марс, а Киселевск»: фото кузбасского города вызвало бурную реакцию в Сети

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: Инцидент Кузбасс / «ВКонтакте»

Фото: Инцидент Кузбасс / «ВКонтакте»

В одном из популярных кузбасских пабликов появилась фотография Киселевска, сделанная сверху. Жители региона активно обсуждаю снимок.

Местность города напомнила кузбассовцам скалистые пейзажи Марса: пустынные и безжизненные.

- Это не Марс, а Киселевск, - написал автор фото.

В комментариях пользователи начали шутить о том, что это «Марселевск» и посчитали, что «Мэтт Деймон «Марсианин» (героя фильма случайно забыли на Марсе, и он проводит на планете несколько лет в ожидании помощи - прим. авт.) в Киселевске не выжил бы и дня».

- Там жизнь есть? - спросил один из комментаторов.

Пользователи предположили, что так выглядит «конец света будущего», когда будут высосаны все соки из Земли.

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