В Кузбассе работницу фабрики будут судить за смерть коллеги

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

60-летнюю дробильщицу молотковых дробилок агломерационной фабрики в Новокузнецке будут судить за гибель коллеги. Женщина обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ), сообщает СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, женщина знала, что чистить магнит на ленточном конвейере можно только обесточив оборудование, но вопреки требованиям безопасности произвела несколько запусков. В результате между деталями конвейера зажало 42-летню женщину, которая находилась рядом. Работница скончалась на месте. 60-летняя дробильщица отрицала запуск конвейера, но специалисты, изучив работу техники, пришли к выводу, что она не могла начать работать сама.

Сейчас уголовное дело передано в суд.