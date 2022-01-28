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Общество28 января 2022 3:40

Жителям Кузбасса рассказали, когда и где можно вакцинировать подростков от коронавируса

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Ксения Высотина

В поликлиники Кузбасса поступила вакцина «Гам-КОВИД-М» («Спутник М») для подростков 12-17 лет. В Минздраве назвали адреса и график работы пунктов вакцинации детей.

Почти 2 000 доз были распределены по поликлиникам области. Судя по списку, опубликованному на сайте Минздрава, вакцина доступна для жителей 31 территории Кузбасса.

В Кемерове поставить прививку можно по восьми адресам: это детские больницы, а также студенческая поликлиника. Большинство пунктов работают по будням, некоторые открыты, в том числе, и в субботу. В Новокузнецке вакцина поступила в шесть медучреждений.

В Минздраве уточнили, что вакцинация подростков проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей.

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