Минпромторг Кузбасса рассказал об открытии ТРЦ «Лапландия» в Кемерове. Фото: ВКонтакте/laplandiya_mall.

Накануне во время прямого эфира с губернатором Кузбасса кемеровчане поинтересовались, когда же откроют ТРЦ «Лапландия». Ответили на вопрос представители горадминистрации и Минпромторга.

В мэрии отметили, что решение об открытии торгово-развлекательного центра принимает суд. А в министерстве промышленности и торговли Кузбасса добавили, что собственник устраняет нарушения, после чего работа ТРЦ будет возобновлена.

Напомним, что судебные приставы приостановили деятельность торгово-развлекательного центра 15 июня 2021 года. Ранее по решению суда деятельность «Лапландии» приостанавливали в апреле 2019 года из-за нарушений требований пожарной безопасности.