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Общество28 января 2022 4:23

В Кузбассе выявили 503 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 93 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе выявили 503 новых случая коронавируса.

В Кузбассе выявили 503 новых случая коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе второй день подряд статистика продолжает бить рекорды по суточному приросту пациентов с коронавирусом. В регионе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 503 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались восемь пациентов с коронавирусом.

У всех восьмерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 221 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 93 420 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 84 972 выздоровели, 1 879 скончались, 20 967 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

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