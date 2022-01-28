В Кузбассе выявили 503 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе второй день подряд статистика продолжает бить рекорды по суточному приросту пациентов с коронавирусом. В регионе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 503 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались восемь пациентов с коронавирусом.

У всех восьмерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 221 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 93 420 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 84 972 выздоровели, 1 879 скончались, 20 967 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.