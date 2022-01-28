В Кузбассе число переведенных на дистанционку школ выросло почти вдвое

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кемеровской области за последние сутки число школ, переведенных на дистанционное обучение из-за ситуации с заболеваемостью ОРВИ, значительно выросло. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе министерства образования Кузбасса.

По оперативным данным на 27 января, полностью перешли на онлайн-обучение 51 школа в девяти территориях региона. Кроме того, удаленно занимается 1707 класс из 274 школ. Днем ранее сообщалось о 30-ти школах, отправленных на дистанционное обучение.

Ситуация с детскими садами выглядит следующим образом: 152 группы закрыто на карантин, а пять учреждений и три дошкольные группы при школах закрыты полностью.

В министерстве образования Кузбасса отметили, что пока не планируется перевода всех школ на «дистанционку».