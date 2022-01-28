В Кемерове подписаны первые соглашения о выкупе частных домов. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове подписали первые соглашения о выкупе частных домов горадминистрацией у собственников жилья. Двое жителей проживающих в квартирах по улице Гагарина, в течение двух недель получат компенсационные выплаты. Отмечено, что горожане уже определились с вопросом о приобретении новой недвижимости.

- Я довольна всем - и суммой довольна, и обращением. Мы берем ипотеку, тоже документы все уже готовы. Добавляем - и берем хорошую квартиру в строящемся доме, новую совершенно, - сообщила кемеровчанка.

В горадминистрации уточнили, что после подписания соглашения переоформлением собственности займутся специалисты. Деньги жителям поступят в течение семи дней после осуществления государственной регистрации.

Напомним, мэрия планируют выкупить 346 земельных участков со всеми расположенными на них объектами недвижимости с целью строительства инженерно-транспортных коммуникаций. Власти рассказали, как изменится улица Сибиряков-Гвардейцев. Также улица Соборная будет продлена до ФПК. Кроме того, появится наземное метро. Мэрия Кемерова опубликовала список частных домов, которые расселят в 2022 году.