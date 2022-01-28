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Происшествия28 января 2022 6:54

Кузбасские полицейские установили мужчину, который напугал школьницу в подъезде

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Междуреченске полицейские установили личность мужчины, который напугал 11-летнюю девочку в подъезде. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел 18 января. Вслед за ребенком в подъезд дома по улице Брянской зашел мужчина. Он близко подошел к девочке, но при этом ничего не сделал и не потребовал. Школьница закричала, и мужчина убежал.

Девочка не смогла подробно описать незнакомца, но полицейские все равно вычислили его. Им оказался 30-летний житель Междуреченска, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Мужчину направили на осмотр в специализированное медучреждение.

Полиция передала материалы в следственные органы для принятия решения.

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