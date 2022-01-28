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Общество28 января 2022 7:00

Губернатор Кузбасса попросил жителей сообщать о низких зарплатах

Глава региона отметил, что власти будут разбираться с проблемой
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Губернатор Кузбасса попросил жителей сообщать о низких зарплатах.

Губернатор Кузбасса попросил жителей сообщать о низких зарплатах.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне губернатор Кузбасса ответил на жалобы об отсутствии роста зарплат. Одна из жительниц в ходе прямого эфира рассказала, что на ее предприятии «за два года ни на рубль не подняли зарплату». Несмотря на постоянные сообщения о повышении заработной платы.

Глава региона ответил, что повышение роста зарплат в регионе фиксируется данными Росстата, а также по отчетам предприятий, которые отчитываются перед профильными министерствами. Сергей Цивилев попросил сообщать, если где-то не подняли заработную плату.

- Прошу смело обращаться к главе города и ко мне, не стесняться, тогда будем разбираться - в каждом конкретном случае, с каждым предприятием, с каждым человеком, - добавил глава региона в радиоэфире «Маяка».

Напомним, по данным Кемеровостата, за ноябрь 2021 средняя зарплата в Кузбассе превысила 49 тысяч рублей.