Губернатор Кузбасса попросил жителей сообщать о низких зарплатах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне губернатор Кузбасса ответил на жалобы об отсутствии роста зарплат. Одна из жительниц в ходе прямого эфира рассказала, что на ее предприятии «за два года ни на рубль не подняли зарплату». Несмотря на постоянные сообщения о повышении заработной платы.

Глава региона ответил, что повышение роста зарплат в регионе фиксируется данными Росстата, а также по отчетам предприятий, которые отчитываются перед профильными министерствами. Сергей Цивилев попросил сообщать, если где-то не подняли заработную плату.

- Прошу смело обращаться к главе города и ко мне, не стесняться, тогда будем разбираться - в каждом конкретном случае, с каждым предприятием, с каждым человеком, - добавил глава региона в радиоэфире «Маяка».

Напомним, по данным Кемеровостата, за ноябрь 2021 средняя зарплата в Кузбассе превысила 49 тысяч рублей.