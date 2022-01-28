В Кемерове чиновники предстанут перед судом за взятку в 11,5 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове предстанут перед судом бывший 42-летний директор муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр» и его 55-летний заместитель. Следком и прокуратура Кузбасса сообщили, что чиновников обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Так, в апреле прошлого года обвиняемые предложили директору компании, которая занимается строительством и ремонтом жилых домов, передать им взятку в 11,5 миллиона рублей. За это чиновники пообещали помочь с заключением договоров подряда по капитальному ремонту жилых домов, а также провести приемку выполненных работ без снижения их сметной стоимости.

В дальнейшем руководитель в компании перечислил часть взятки - более 550 тысяч рублей. После обвиняемых задержали сотрудники УФСБ России по Кемеровской области. Чиновников заключили под стражу. Уголовное дело после подписания обвинительного заключения будет направлено суд для рассмотрения по существу.