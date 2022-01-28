Новую многопрофильную больницу в Междуреченске простроили почти на 50%

Фото: пресс-служба АПК

В Междуреченске многопрофильная больница построена почти на 50%: готовы стены и крыша здания, ведется монтаж внутренних и наружных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Это будет большая больница на 186 койко-мест. В ней будут отделения хирургии, гинекологии, травматологии, терапии, диализный центр и операционный блок, реанимация, приемное отделение, первичное сосудистое отделение.

Финансируется строительство из федерального бюджета (в рамках программы социально-экономического развития направлено 400 миллионов рублей, еще 300 миллионов рублей поступят 2022 году) и из областного (143 миллиона рублей).

- Эта больница необходима городу. Здесь для междуреченцев будет создан современный лечебно-диагностический больничный комплекс, - отметил Сергей Цивилев.

По его словам, строительство больницы будет завершено до конца года.