В Кузбассе штамм коронавируса «омикрон» выявили у 23 человек

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже у 23 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре 28 января.

У 22 человек болезнь протекала по типу острой респираторной вирусной инфекции, у одного пациента развилась внебольничная пневмония. Никто из заболевших за пределы Кузбасса не выезжал.

- Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что о первом случае заболевания «омикроном» в регионе стало известно в понедельник, 24 января. Первой инфицированной была 23-летняя невакцинированная девушка.