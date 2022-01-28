«Экспериментально»: в Кемерове с 1 февраля на двух автобусных маршрутах увеличат число рейсов

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Кемерове с 1 февраля на автобусных маршрутах №№ 101 и 126 увеличат число рейсов. Об этом сообщили в УЕЗТУ.

Так, у автобуса № 101 «ж. д. Вокзал - Аэропорт» появятся рейсы с отправлением от вокзала в 04.30, 05.40 и из аэропорта в 05.05. У автобуса № 126 «д. п. «Комсомольский» - Аэропорт» - от диспетчерской в 04.55, 05.20 часов, из аэропорта в 05.30.

В УЕЗТУ подчеркнули, что дополнительные рейсы вводятся экспериментально - сроком на один месяц.

Оперативную информацию о работе пассажирского транспорта города можно уточнить у операторов справочно-информационной службы МБУ «УЕЗТУ» по телефону: 57-46-57.