ГИБДД разъяснила водителям Кемерова, как теперь проезжать перекресток Притомского и Соборной. Фото: ОГИБДД г. Кемерово.

В Кемерове с 24 января изменилась схема организации дорожного движения на перекрестке проспекта Притомского и улицы Соборной с целью повышения пропускной способности. Городская Госавтоинспекция отмечает, что в будние дни с 07.15 до 9.00 осуществить проезд на данном участке можно следующим образом:

- со стороны проспекта Притомского движение по крайней левой полосе осуществляется только в прямом направлении, на улицу Соборную;

- по средней и крайней правой полосе движение осуществляется только направо, на проспект Советский.

В остальное время схема движения остается прежней: по крайней левой полосе проехать можно только прямо, по средней - прямо и направо, по крайней правой - только направо.

Сотрудники госавтоинспекции призывают при проезде обозначенного перекрестка обращать особое внимание на дорожные знаки, указывающие направления движения.