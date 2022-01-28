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Общество28 января 2022 9:08

ГИБДД разъяснила водителям Кемерова, как теперь проезжать перекресток Притомского и Соборной

На данном участке изменилась схема организации дорожного движения
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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ГИБДД разъяснила водителям Кемерова, как теперь проезжать перекресток Притомского и Соборной. Фото: ОГИБДД г. Кемерово.

ГИБДД разъяснила водителям Кемерова, как теперь проезжать перекресток Притомского и Соборной. Фото: ОГИБДД г. Кемерово.

В Кемерове с 24 января изменилась схема организации дорожного движения на перекрестке проспекта Притомского и улицы Соборной с целью повышения пропускной способности. Городская Госавтоинспекция отмечает, что в будние дни с 07.15 до 9.00 осуществить проезд на данном участке можно следующим образом:

- со стороны проспекта Притомского движение по крайней левой полосе осуществляется только в прямом направлении, на улицу Соборную;

- по средней и крайней правой полосе движение осуществляется только направо, на проспект Советский.

В остальное время схема движения остается прежней: по крайней левой полосе проехать можно только прямо, по средней - прямо и направо, по крайней правой - только направо.

Сотрудники госавтоинспекции призывают при проезде обозначенного перекрестка обращать особое внимание на дорожные знаки, указывающие направления движения.

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