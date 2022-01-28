В Кемерове появятся электронные табло с графиком прибытия общественного транспорта. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове появятся современные средства информирования пассажиров о времени прибытия транспорта. Горадминистрация сообщает, что электронные табло установят на 10 узловых остановочных пунктах. Среди них - «ДК Кировского района», «Сельская больница», «Цирк», «Кузбассэнерго», «Главпочтамт», кольцо на бульваре Строителей.

В настоявшее время специалисты изучают технические возможности для установки и подключения табло. Каждое из них будет оснащено GSM/GPRS модулем для обратной связи с сервером диспетчерской и подключения функции «тревожная кнопка» (телефон 112).

Также предусматривается функция аудиодублирования информации, которая отображается на табло. Предполагается, что табло будут пятистрочными со светодиодными индикаторами желтого цвета. Кроме того, экраны будут сообщат жителям о текущем времени, дате и температуре воздуха.