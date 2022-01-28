В Кемерове житель украл у матери шубу ради дозы наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кемеровские полицейские задержали 24-летнего жителя, похитившего у мамы норковую шубу. В ГУ МВД по Кузбассу рассказали, что в полицию обратилась 54-летняя женщина. Кемеровчанка рассказала, что неизвестный похитил ее шубу. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека. Им оказался ранее неоднократно судимый и находящийся в розыске за совершение автоугона 24-летний сын горожанки.

Ранее парень просил маму, чтобы она одолжила ему деньги, но получил отказ. Ночью сын обворовал женщину, когда она спала. Украденное кемеровчанин сдал в комиссионный магазин, а вырученные четыре тысячи рублей потратил на наркотики.

Возбуждено уловное дело по статье «Кража». Жителю грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские вернули похищенную норковую шубу женщине.