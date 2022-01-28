Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-21°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 января 2022 10:26

В Кемерове житель украл у матери шубу ради дозы наркотиков

Парень находился в розыске за совершение автоугона
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кемерове житель украл у матери шубу ради дозы наркотиков.

В Кемерове житель украл у матери шубу ради дозы наркотиков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кемеровские полицейские задержали 24-летнего жителя, похитившего у мамы норковую шубу. В ГУ МВД по Кузбассу рассказали, что в полицию обратилась 54-летняя женщина. Кемеровчанка рассказала, что неизвестный похитил ее шубу. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека. Им оказался ранее неоднократно судимый и находящийся в розыске за совершение автоугона 24-летний сын горожанки.

Ранее парень просил маму, чтобы она одолжила ему деньги, но получил отказ. Ночью сын обворовал женщину, когда она спала. Украденное кемеровчанин сдал в комиссионный магазин, а вырученные четыре тысячи рублей потратил на наркотики.

Возбуждено уловное дело по статье «Кража». Жителю грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские вернули похищенную норковую шубу женщине.

0