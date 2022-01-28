В Шерегеше стартовала Программа лояльности для жителей Кузбасса

Фото: Сбер

На горнолыжном курорте Шерегеш в марте 2021 года стало возможным обслуживание банковских карт на 11 турникетах (7 подъемников). Проект был реализован ПАО Сбербанк на техническом решении АО «Расчетные решения» при поддержке Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса.

В рамках Программы лояльности для жителей региона предусмотрены скидки от 5% до 20% при посещении СТК «Шерегеш». С 18 января участник программы может получить скидку на разовый подъем на подъемниках в секторе Е при оплате через турникет, с 25 января к программе подключены подъемники подхватывающих канатных дорог.

Программа лояльности доступна для жителей Кузбасса старше 18 лет, имеющих регистрацию на его территории и банковскую карту. Для скидки нужно зарегистрироваться в программе. Для этого нужно посетить специализированные пункты, где операторы внесут данные в электронную систему. Сделать это нужно один раз, затем скидка на курорте «Шерегеш» будет предоставляться автоматически.

Уточнить порядок регистрации и перечень необходимых документов можно по многоканальному телефону 8-800-600-96-56 (с 09.00 до 18.00), а также на сайтах dirsheregesh.ru/loyalty, kuzbass-tourism.ru/loyalty. Кроме того, в гостиницах и кафе Шерегеша размещены буклеты «Землякам здесь дешевле» с пошаговой инструкцией для участников программы лояльности.

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