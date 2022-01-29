В Кузбассе подросток четыре раза обворовал один гараж

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Ущерб владельцу составил около шестидесяти тысяч рублей.

55-летний житель жилого района Кедровка областного центра обнаружил, что кто-то похитил имущество из его гаража. При этом незваные гости взяли все, что только можно было унести - металлические трубы, запчасти от холодильников, зарядное устройство для аккумулятора, летние шины, бензопилу, палатку и деревообрабатывающий станок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 15-летний местный житель. Как выяснилось в ходе расследования, он взломал дверь и за четыре захода вынес имущество, которое тут же сдал в ближайший пункт приема металла.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, по данному факту следователем отдела полиции «Кедровка» УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подростку теперь грозит до пяти лет лишения свободы.