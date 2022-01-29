Коронавирус в Кузбассе: очередной антирекорд

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ (архив)

Число заболевших в регионе с начала пандемии превысило 94 тысячи.

По данным оперативного штаба, на утро 29 января в Кузбассе было выявлено 643 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это – сразу на 140 больше, чем день назад. Такой разовый всплеск заболевших случился в регионе впервые.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 233. Таким образом, в Кузбассе 85205 больных справились с болезнью.

Умерли за последние сутки девять пациентов - четверо женщин и пять мужчин. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самая молодая из скончавшихся - 1964 года рождения, проживавшая в Новокузнецке. Самая возрастная - жительница столицы Кузбасса, 1938 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1888 человек.

По состоянию на 29 января медицинскую помощь продолжают получать в регионе 6970 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 23095 человек.