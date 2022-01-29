В Кузбассе ищут пропавшую школьницу

Фото: vk.com/la_kemerovo

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже 15-летней девочки из Кузбасса.

- Пропала #Ахмаджанова Хуснидабону Эркинжоновна, 15 лет, г. #Кемерово. 28 января 2022 года вышла из дома и не вернулась, - уточняют волонтеры отряда в социальных сетях.

Рост школьницы - 168 сантиметров, она нормального телосложения, волосы и глаза чёрные. Была одета в коричневую куртку с капюшоном, длинную чёрную юбку, чёрные сапоги и платок.

Информацию о пропавшей просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.