В Кузбассе фотограф-любитель оказался рецидивистом и торговцем наркотиками

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Теперь ему грозит реальное лишение свободы, вплоть до пожизненного.

Сотрудники патрульно-постовой службы, патрулировавшие по маршруту в Ленинском районе Кемерова, обратили внимание на гражданина, который пытался проникнуть в подъезды многоквартирного дома и делал фотографии местности.

С ним решили познакомиться поближе, но при приближении полицейских мужчина попытался убежать. Это ему не удалось.

Как выяснилось, ранее судимый за сбыт наркотиков 33-летний житель Киселевска пытался делать закладки. При личном досмотре у задержанного были изъяты 12 свертков с наркотиком. Еще один сверток полицейские обнаружили в подъезде дома, где злоумышленник успел оборудовать тайник. Проведенное исследование показало, что изъятое наркотическое вещество весит более трех граммов, что является особо крупным размером.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальная мера наказания по ней - пожизненное лишение свободы.