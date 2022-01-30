В Кузбассе без вести пропал 32-летний мужчина

Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кузбассе пропал без вести житель Новокузнецка 32-летний Андрей Баранов. С 30 декабря 2021 года о его местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 168 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Он был одет в черную куртку, темно-синие штаны, черные ботинки и белую вязанную шапку.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.