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Общество30 января 2022 4:15

В Кузбассе выявили 756 новых случаев коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 94 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе выявили 756 новых случаев коронавируса.

В Кузбассе выявили 756 новых случаев коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе четвертый день подряд статистика продолжает бить рекорды по суточному приросту пациентов с коронавирусом. В регионе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 756 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались семь пациентов с коронавирусом.

У всех семерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 261 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 94 819 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 85 466 выздоровели, 1 895 скончались, 25 547 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

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