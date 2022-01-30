В Кузбассе выявили 756 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе четвертый день подряд статистика продолжает бить рекорды по суточному приросту пациентов с коронавирусом. В регионе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 756 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались семь пациентов с коронавирусом.

У всех семерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 261 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 94 819 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 85 466 выздоровели, 1 895 скончались, 25 547 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.