В Кузбассе просроченная задолженность по зарплате составила почти 35 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 1 января 2022 года в Кузбассе просроченная задолженность по заработной плате составила 34,8 миллиона рублей. Специалисты Кемеровостата сообщили, в текущем году задолженность в четыре раза меньше, чем на 1 января 2021 года.

В среднем на одного работника просроченная задолженность по зарплате составила 66 тысяч рублей. Больше всего задолжали работникам обрабатывающие производства - 20,7 миллиона рублей. Далее следуют добыча полезных ископаемых с долгом в 6,7 миллиона рублей, строительство - 6,5 миллиона. В сфере образования - 0,9 миллиона рублей.

По данным Кемеровостата, за последний месяц задолженность по заработной плате сократилась в 2,6 раза.