В Кемерове жителям напомнили о переименовании восьми маршруток с 1 февраля. Фото: АПК.

В Кемерове с 1 февраля 2022 года грядут изменения в маршрутной сети. Представители МБУ «УЕЗТУ» сообщили, что маршруты с префиксом «Т» переименовываются в муниципальные маршруты.

Список переименованных маршрутов:

- № 3т в 85 «ТРК «Променад 2» - улица 1-я линия»,

- № 7т в 7 «Драмтеатр - Детский сад»,

- № 8т в 88 «Д.п. «Шалготарьян» - д.п. «ж.д. Вокзал»,

- № 13т в 13 «ТРК «Променад 2» - д.п. «ж.д. Вокзал»,

- № 31т в 31 «ТРК «Променад 2» - 11 ГРБ»,

- № 37т в 37 «Улица Мичурина - улица Кирова»,

- № 48т в 48 «Ж.р. Ягуновский - Губернский рынок»,

- № 83т в 84 «Д.п. «Шалготарьян» - Промсвязьбанк».

Отметим, что информацию о работе пассажирского транспорта можно уточнить в справочной МБУ «УЕЗТУ» по телефону: 57-46-57. Напомним, что в Кемерове с 1 февраля на автобусных маршрутах №№ 101 и 126 увеличат число рейсов.