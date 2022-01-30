В Кемерове дети помогли отремонтировать горку, которую хотели снести коммунальщики

В Кемерове 28 января Управляющая компания собиралась сносить горку, построенную жителями, которые проживают на улице Сибиряков-Гвардейцев, 20. После обращения горожан специалисты горадминистрации выехали на место и приостановили снос.

Один из жителей 29 января в соцсети рассказал, что дети самостоятельно присоединились к восстановлению частично разрушенной горки.

- Безопасность горки еще раз проверит общественная комиссия, в которую вошли жители, представители территориального управления Заводского района, Госпожнадзора, МБУ «Управление по делам ГО и ЧС», - уточнили в мэрии.