В Кемерове без вести пропал 27-летний мужчина

Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кемерове пропал без вести 27-летний Алексей Банщиков. Мужчина 27 января 2022 года ушел из дома и не вернулся. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и зеленые глаза. Он был одет в бежевую куртку с капюшоном, серые штаны камуфляжной расцветки, серую шапку, черные берцы.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.