В Новокузнецке грузчик обворовал 83-летнюю пенсионерку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке 83-летняя пенсионерка обратилась в полицию. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что у женщины из ее квартиры пропал мобильный телефон и 21 тысяча рублей.

В ведомстве отметили, что полицейские задержали ранее неоднократно судимого за кражи 29-летнего знакомого пожилой жительницы. Оказалось, что несколько недель назад мужчина подрабатывал грузчиком, помог пенсионерке вынести старые вещи из ее квартиры.

После этого он часто заходил к пожилой женщине в гости и в один из визитов обворовал ее. Полицейские изъяли у него похищенный телефон и деньги, которые горожанин не успел потратить, а затем вернули пенсионерке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Жительница поблагодарила сотрудников за оперативную работу и отзывчивость.