В Кемерове жители остались без холодной воды из-за повреждения водопровода

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм в районе бульвара Строителей,48. Об этом сообщает городская администрация.

В мэрии отметили, что специалисты «Кемвод» занимаются устранением неисправности водопровода, откачивают воду с проезжей части. Рабочие «Дэк» расчищают ливневки.

- Автогрейдер снимает сформировавшуюся шугу и сдвигает ее к обочине. После на этот участок дороги зайдут машины ДМК. Их задача - промести и обработать дорожное полотно противогололедным материалом, - сообщили в горадминистрации.

Ориентировочно до полуночи отключено холодное водоснабжение по адресам: бульвар Строителей, 46, 48, 50, 50/2, 52, 54а, 56/2, ул. Марковцева,12, 12/1, 12а, 12б, 14.

Подвоз воды организован по адресам: ул. Марковцева 12 и ул. б. Строителей 46, 52. Машины с питьевой водой будут стоять до устранения аварии.