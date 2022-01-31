В Кемерове пропал 34-летний мужчина в красной куртке

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кемерове родственники разыскивают 34-летнего Максима Владимировича Зубенко. Ориентировку на пропавшего без вести опубликовали в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение горожанина неизвестно с 29 января.

Мужчина высокого роста (175 см), худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, голубые глаза. Он был одет в красную куртку, штаны песочного цвета, белые кроссовки, зеленую шапку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.