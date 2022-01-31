В Сети опубликовали фото с места пожара в Кемеровском районе

Прошлой ночью в поселке Ясногорский произошел пожар. По словам очевидцев, загорелось одно из зданий птицефабрики.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В одном из популярных кузбасских пабликов очевидцы разместили фотографии с места ЧП. На них видно, что постройка полыхает отрытым пламенем.

- Горит яйцесклад на Кемеровской птицефабрике, - написал автор снимков.

В оперативной сводке МЧС сообщается, что сигнал о пожаре в нежилом здании на улице Придорожной поступил в службу в 22:38. На место незамедлительно прибыли пожарные подразделения. Огонь был потушен в 23:06. К работе привлекались 19 человек и 5 единиц техники.