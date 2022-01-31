В Кузбассе с начала горнолыжного сезона спасатели более 400 раз оказывали помощь туристам

Фото: МЧС Кузбасса

С начала горнолыжного сезона в Кузбассе спасатели более 400 раз оказывали помощь отдыхающим. Об этом сообщили в «Агентстве по защите населения и территории Кузбасса».

Отмечается, что пострадавшие получили различного рода травмы. Спасатели оказали им первую помощь и передали медикам. Специалисты дежурят на горнолыжных склонах круглосуточно. У них на вооружении - снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы, сани для эвакуации пострадавших.

По мнению спасаталей, чаще всего туристы травмируются из-за несоблюдения правил безопасного поведения, состояния алкогольного опьянения и переоценки своих возможностей.