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Происшествия31 января 2022 2:01

Жителям Ленинского района в Кемерове вернули холодную воду после коммунальной аварии

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

Жителям двенадцати многоквартирных домов в Ленинском районе вернули холодную воду после аварии на водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Повреждение водопровода диаметром 300 мм произошло вечером в воскресенье в районе дома 48 по бульвару Строителей. Всю проезжую часть залило водой, а жители многоэтажек на бульваре Строителей и улице Марковцева остались без холодного водоснабжения. Для них был организован подвоз воды.

Специалисты устранили неисправности водопровода, откачали воду с проезжей части и обработали дорогу противогололедным материалом.

- В 23:20 водоснабжение на бульваре Строителей и улице Марковцева восстановлено в полном объеме, - сообщили в администрации.

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