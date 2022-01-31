Жителям Ленинского района в Кемерове вернули холодную воду после коммунальной аварии

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

Жителям двенадцати многоквартирных домов в Ленинском районе вернули холодную воду после аварии на водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Повреждение водопровода диаметром 300 мм произошло вечером в воскресенье в районе дома 48 по бульвару Строителей. Всю проезжую часть залило водой, а жители многоэтажек на бульваре Строителей и улице Марковцева остались без холодного водоснабжения. Для них был организован подвоз воды.

Специалисты устранили неисправности водопровода, откачали воду с проезжей части и обработали дорогу противогололедным материалом.

- В 23:20 водоснабжение на бульваре Строителей и улице Марковцева восстановлено в полном объеме, - сообщили в администрации.