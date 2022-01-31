В Кемерове отключат два светофора в Центральном и Рудничном районах

Фото: администрация г. Кемерово

31 января в Кемерове на несколько часов отключат два светофора в Центральном и Рудничном районах. Об этом предупредили в администрации города.

С 9:00 до 12:00 не будет работать светофор на перекрестке улица Н. Островского – улица Весенняя.

Кроме того, с 13:00 до 16:00 отключат светофор на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Терешковой.

В мэрии объяснили, что отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ.

Водителей попросили соблюдать Правила дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.