«Ростелеком» внедряет в Кемерове интеллектуальную транспортную систему

Фото: «Ростелеком».

Компания «Ростелеком» внедряет интеллектуальную транспортную систему (ИТС) в городе Кемерово. Платформа позволяет анализировать транспортные и пешеходные потоки, управлять работой светофоров и информировать участников дорожного движения о ситуации и оптимальных маршрутах.

Реализация проекта ИТС подразумевает работы по нескольким этапам. Первый стартовал в ноябре 2020 года. В 2020-2021 годах «Ростелеком» установил дорожные контроллеры и детекторы, которые собирают информацию на 35 перекрестках города. На 29 перекрестках специалисты провайдера модернизировали шкафы дорожного управления, коммутаторы и контроллеры. Данные с приборов поступают в центр управления движением. Разработанное для этого проекта программное обеспечение управляет работой светофоров, оповещает диспетчера о текущей обстановке и рекомендует решение проблемных ситуаций.

В 2022 году «Ростелеком» установит подсистемы директивного управления транспортными потоками, управления и мониторинга состояния дорог и дорожной инфраструктуры, метеомониторинга и видеонаблюдения. В планах также реализация возможности диспетчерского управления транспортом дорожных служб и мониторинг перемещения общественного транспорта.

На сегодняшний день оборудованием оснащены наиболее оживленные перекрестки. В адресный план первого этапа вошли, например, пересечения проспекта Ленина с улицами Тухачевского и Терешковой, проспекта Октябрьского с проспектом Ленинградским и бульваром Строителей, улиц Нахимова и Ракитянского.