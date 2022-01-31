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Спорт31 января 2022 4:28

Хоккеист из Кузбасса стал первой звездой матча НХЛ

Источник:kp.ru
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Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Кирилл Капризов помог победить своей команде и обновил лучший результат в карьере по очкам за сезон в Национальной хоккейной лиге.

В Элмонте (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости победили со счетом 4:3.

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» был признан 1-й звездой матча. Кирилл Капризов набрал два очка – он забросил шайбу и сделал голевую передачу.

На сегодняшний день на счету воспитанника новокузнецкой хоккейной школы 52 набранных очка в 39 матчах нынешнего чемпионата. Капризов забросил 18 шайб и 34 раза ассистировал своим партнёрам по команде. В Нью-Йорке российский форвард «Миннесоты» обновил лучший результат в карьере по очкам за сезон в НХЛ.

А его команда, к слову, одержала пятую победу кряду в регулярном чемпионате.

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